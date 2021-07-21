Лига конференций

В Куопио Юрий Максимов взял 21 футболиста.

В среду, 21 июля, из киевского аэропорта Жуляны делегация Ворсклы отправилась в Куопио, где проведет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против местного КуПС — сообщил официальный сайт полтавчан.

В Финляндию главный тренер Ворсклы Юрий Максимов взял 21 футболиста.

Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко.

Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу.

Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль.

Нападающие: Степанюк, Эссеола.

В тот же день в 18 часов по киевскому времени на стадионе Савон Саномат Арена (искусственный газон) Ворскла проведет предматчевую тренировку.

Матч КуПС — Ворскла состоится в четверг, 22 июля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стали известны потенциальные соперники Ворсклы по 3-му квалификационному раунду Лиги конференций.