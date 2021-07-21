В Куопио Юрий Максимов взял 21 футболиста.
Фото ФК Ворскла
21 июля 2021, 10:55
В среду, 21 июля, из киевского аэропорта Жуляны делегация Ворсклы отправилась в Куопио, где проведет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против местного КуПС — сообщил официальный сайт полтавчан.
В Финляндию главный тренер Ворсклы Юрий Максимов взял 21 футболиста.
Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко.
Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу.
Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль.
Нападающие: Степанюк, Эссеола.
В тот же день в 18 часов по киевскому времени на стадионе Савон Саномат Арена (искусственный газон) Ворскла проведет предматчевую тренировку.
Матч КуПС — Ворскла состоится в четверг, 22 июля. Начало в 19:00 по киевскому времени.
Ранее стали известны потенциальные соперники Ворсклы по 3-му квалификационному раунду Лиги конференций.