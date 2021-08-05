Лига конференций

Наставник команды из Ковалевки поделился своими ожиданиями от предстоящего еврокубкового матча.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал предстоящий поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций против казахстанского Шахтера из Караганды.

"Мы мечтали сыграть в Европе целый год. Старались занять то место, которое позволит нам сыграть в еврокубках. Ожидаем сложный матч, потому что соперник сложный. Если команда обыграла Стяуа, то значит она заслуживает большого уважения. Это случилось не просто так.

О сильных и слабых сторонах Шахтера говорить, естественно, не буду. Тренера же смотрят. Это бойцовская команда, которая выигрывает очень много единоборств. Наверное, таким упорным будет весь матч.

Ожидания от предстоящего еврокубкового сезона выше, чем от предыдущего года. Можно сказать, что в прошлом году мы выступили удачно. Да, мы проиграли Риеке, но сделали это в равной игре. Должны были выигрывать в основной час, но затем нас просто продавили габаритами. Мы не виноваты, что у нас маленькие футболисты, такие подобрались. Тогда мы были новичками в еврокубках, теперь с нас будут требовать больше.

Люди обсуждают, зачем Ворскла и Колос вышли в еврокубки. Вот такое недоверие к двум командам. Сейчас все умеют играть в футбол — во всех турнирах. Не надо недооценивать страны. Много грязи вылилось на Ворсклу из-за того, что они проиграли финнам. Далеко ходить не нужно — у нас сборная Украины не обыграла ни Финляндию, ни Казахстан", — сказал Костышин на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Колос — Шахтер Караганда состоится сегодня, 5 августа, в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.