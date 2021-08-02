Лига конференций

В случае прохода Шахтера из Караганды Колос сыграет против словацкой или израильской команды.

Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации нового еврокубкового турнира — Лига конференций, в котором может сыграть украинский Колос из Ковалевки.

Для попадания в раунд плей-офф Лиги конференций, команде Руслана Костышина нужно в двухматчевом противостоянии обыграть казахстанский Шахтер из Караганды. Матчи данной стадии турнира пройдут 5 и 12 августа.

По итогам жеребьевки, Колосу, в случае успеха в третьем раунде квалификации, предстоит сыграть против победителя пары Спартак Трнава (Словакия) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Матчи данной стадии турнира пройдут 19 и 26 августа. В случае прохода "горняков" первая игра для Колоса пройдет также в Украине.

Напомним, первая игра между Колосом и Шахтером из Караганды пройдет в Ковалевке — 5 августа.