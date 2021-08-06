Лига конференций

Главный тренер Колоса прокомментировал матч против Шахтера К.

В первом матче третьего раунда Лиги конференций Колос из Ковалевки на своем домашнем стадионе не смог обыграть казахстанский Шахтер Караганды.

"Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда.

В конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье. Апеллировал к ним. Всем досталось – они проигрывали эпизоды... Все к этому шло – мы начали проигрывать борьбу, где силен Шахтер. Мы на этом акцентировали, к этому готовились. Футбол у них вертикальный, подгружают, пас – прострел, несутся. Сложный матч. Первый тайм сыграли – будет второй.

Не хочу скидывать на психологию – надо разбираться, смотреть видео. Но, когда соперник создал 1-2 момента, мы занервничали. До 25 минуты соперник не подходил к воротам – мне казалось, так будет и дальше. Они выдержали наш натиск и начали создавать моменты более острые, чем у нас.

Второй тайм – благодаря заменам, вышли более скоростные, резкие... В принципе, повторилось то, что в матче с Металлистом 1925 (1:0) неделю назад.

В конце было много моментов, соперник остался в меньшинстве, не знаю. Не хочу акцентировать на том, что не хватило мастерства. Да, чтобы забить, нужно мастерство – моментов было достаточно, но был либо слабый удар, либо мимо ворот. Может, у Диего – бил на исполнение, но так получилось, что попал в штангу.

Завтра у команды выходной, два тренировочных дня и вылет в Казахстан. Мы не будем тренироваться на искусственном поле, подстраиваться под местное время. Времени нет", — передает слова Костышина телеканал Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос — Шахтер К.