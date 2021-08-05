Лига конференций

В случае прохода в раунд плей-офф Лиги конференций, Колос сыграет против словацкой или израильской команды.

Спартак Трнава в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций на своем поле расписал нулевую ничью с израильским Маккаби Тель-Авив.

Ответный матч между этими командами пройдет 12 августа в Израиле.

Напомним, победитель этой пары сыграет с Колосом из Ковалевки в раунде плей-офф Лиги конференций, если команда Руслана Костышина в двухматчевой дуэли обыграет казахстанский Шахтер Караганды.

Отметим, что первая игра между Колосом и Шахтером Караганды закончилась с таким же счетом — без забитых мячей.