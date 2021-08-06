Лига конференций

Магомед Адиев подвел итоги первого матча с Колосом в квалификации в Лиге конференций.

Накануне Колос не смог обыграть казахстанский Шахтер Караганды в рамках первого матча третьего раунда Лиги конференций.

Наставник Шахтера из Караганды Магомед Адиев подвел итоги поединка, рассказав, за счет чего его команда намерена пройти в следующий раунд.

Начало матча осталось за хозяевами – они более активно атаковали, прессинговали, у нас совершенно не держался мяч, мы опаздывали на доли секунды. Где-то ближе к 20-й минуте мы выправили ситуацию, вошли в игру, начали создавать моменты, которые должны были реализовывать. Второй тайм начали нормально. Соперник тоже давил, мы имели выходы, но из-за удаления игра перевернулась, не смогли выходить в атаки, больше думали об обороне и играли, чтобы не пропустить.

Задача на ответный матч? - Главное – победа. Обе команды будут к этому стремиться. Надо хорошенько подготовиться, подумать, как нам действовать. Будем соблюдать баланс. Настрой будет запредельный. Я бы не стал говорить о роли фаворита и аутсайдера, до матча я и думал о практически равной игре. Будем играть и прилагать усилия, а там посмотрим, — приводит слова Адиева клубная пресс-служба.

Ранее о матче высказался наставник Колоса Руслан Костышин, который раскритиковал своих подопечных.

Вашему вниманию обзор матча Колос — Шахтер Караганды.