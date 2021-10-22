Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги конференций.
Витесс - Тоттенхэм, Getty Images
22 октября 2021, 09:19
В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций голландский Витесс на своем поле одержал минимальную победу над лондонским Тоттенхэмом (1:0).
Победу подопечным Томаса Леча принес единственный забитый мяч в исполнении Виттека на 78-й минуте поединка.
Обзор матча:
Витесс — Тоттенхэм 1:0
Гол: Виттек, 78.
- Витесс: Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек (Гаек, 87), Тронстад, Беро, Дарфалу Опенда (Ороз, 90), Фредериксен (Бейтинк 85).
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- Тоттенхэм: Голлини, Танганга, Санчес, Рондон, Дэвис, Алли, Уинкс, Ло Чельсо, Бергвейн, Хиль,
- Скарлетт (Маркандай, 75).