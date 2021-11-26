Лига конференций

Итальянец прокомментировал результат поединка с луганчанами.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло поделился своим мнением о победе над Зарей в матче Лиги конференций.

Итальянский вингер отличился забитым голом и помог своей команде победить со счетом 4:0.

"Команде было важно победить. У нас была непростая ситуация, но теперь мы уверены, что хотя бы продолжим борьбу в турнире.

Я могу играть широко, я могу играть практически везде впереди. Тренеры говорят мне играть там, и я готов быть в расположении команды. Нахождение на скамейке, заставило меня задуматься, я смирился с решением тренера. Мне нравится находиться под давлением и отвечать своими действиями на поле.

Моуриньо научил меня не довольствоваться хорошим выступлением, а постоянно выжимать из себя максимум и прогрессировать", – рассказал Дзаньоло в комментарии Sky Sport Italia.

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