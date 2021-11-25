Луганчане проигрывают римскому клубу после первого тайма.
Рома - Заря, Getty Images
25 ноября 2021, 23:02
В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций Заря проводит выездной матч против Ромы.
После первого тайма подопечные Виктора Скрипника уступают римлянам со счетом 0:2.
На 14-й минуте поединка счет открыл нападающий "волков" Карлес Перес, забивший из пределов штрафной внешней стороной стопы.
На 33-й минуте Николо Дзаньоло увеличил преимущество Ромы, поразив ворота Дмитрия Мацапуры мощным ударом по центру.
Следить за событиями матча можно в онлайн-трансляции на Football.ua.
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