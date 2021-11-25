Украина потеряла сразу три команды в потенциальной весенней части еврокубков за одну неделю.
Рома — Заря, Getty Images
25 ноября 2021, 23:52
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Рома — Заря 4:0
Голы: Перес, 14, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75
На 41-й минуте Жордан Верету (Рома) не забил пенальти (вратарь).
Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг (Ибаньес, 70), Кумбулла — Карсдорп, Верету, Мхитарян (Миссори, 78), Эль-Шаарави (Залевски, 69) — Перес, Абрахам (Майораль, 76), Дзаньоло (Шомуродов, 70).
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Снурницын, 71) — Сайядманеш (Фримпонг, 83), Булеца (Кристиан, 82), Цвек, Кабаев — Громов, Шахаб (Гладкий, 46).
Предупреждения: Карсдорп, Манчини.