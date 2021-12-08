Лига конференций

Норвежский футболист поделился ожиданиями от поединка.

Полузащитник Буде-Глимт Ульрик Сальтнес рассказал о предстоящей встрече с Зарей в заключительном туре группового этапа Лиги конференций.

"В команде соперника много топовых игроков, они прилагают много усилий на футбольном поле. Всем известно, что команды играют лучше дома, потому посмотрим, что будет завтра, – приводит слова Сальтнеса официальный сайт Зари.

Матч Заря – Буде-Глимт состоится в четверг, 9 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч между Зарей и Буде-Глимт обслужит поляк Кшиштов Якубик.