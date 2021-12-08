Лига конференций

Наставник будущего соперника Зари рассказал о подготовке команды к предстоящей игре.

В рамках последнего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА луганская Заря проведет домашний поединок против норвежского Буде-Глимт, который стал главной сенсацией данного этапа турнира в квартете C.

Накануне противостояния на Славутич-Арене, главный тренер "желто-черных" Кьетиль Кнутсен поделился информацией о состоянии его команды перед предстоящей игрой.

"Наш коллектив всегда нацелен исключительно на победу, поэтому играть будут сильнейшие футболисты, вне зависимости от стартового состава, который мы выберем на предстоящую игру.

К тому же, мы понимаем, что предстоит игра против действительно классного соперника, поэтому надеемся на футбол с достойным результатом.

Атмосфера в команде хорошая. Понимаем, что завтра точно не будет просто, однако об исходе матча нам предстоит только догадываться. Настроены на положительный для нас ход событий и хотим показать качественный футбол, а там посмотрим по ситуации", — подытожил специалист.

Напомним, что матч Заря — Буде-Глимт состоится 9 декабря, начало в 19:45 по киевскому времени.