Украина

Специалист признался, есть ли в луганском клубе проблемы с финансами.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал финансовое положение в луганском клубе.

"Я не ощущаю, что у нас какие-то проблемы с заработной платой. Я как получал зарплату день в день, так и получаю. Знаю, что когда моя команда не играла в еврокубках, зарплату платили так же и деньги были. Да, это хороший довесок к тому, чтобы мы жили еще лучше. Мы летаем на выезды, заказываем чартеры, это тоже большой расход. И в Киев летаем, и во Львов. Все это говорит о том, что все нормально.

Конечно, хочется лучших условий. Хочется и премий, и вознаграждения за достижение целей, это должно развиваться. На данный момент премиальных у нас нет, но есть личные контракты. У меня свой контракт, у других свои", — сказал Скрипник в эфире YouTube-канала BurBuzz.

После 17 туров Заря набрала 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.