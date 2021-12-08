Англия

Специалист рассказал о ситуации с заражением COVID-19 изнутри клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте подтвердил недавнюю информацию о том, что в клубе футболисты и тренеры заразились коронавирусом.

"С каждым днем зараженных все больше и это проблема. Ситуация серьезна и она вышла из под контроля. Каждый день у нас есть положительный тест. Сегодня еще один игрок и еще один член моего тренерского штаба сдали положительные тесты.

Мы ничего не знаем и нас это страшит. Мы продолжаем контактировать с людьми, которые день назад сдали отрицательные тесты... Не очень хорошая ситуация... Завтра это буду я? Мы напуганы. У людей есть семьи. Сегодня – два положительных результата. А завтра кто? Я? Я не знаю. Пусть это буду я, а не кто-то из моих игроков. Но я не думаю, что это правильно для всех. Мы контактируем с семьями.

Зараженных много. Мы не знаем, что ждет нас впереди. Это проблема. Вчера они не были заражены, а сегодня у них уже положительные результаты. И мы контактировали. Это проблема, конечно, это расстраивает меня. Нам не до конца понятна ситуация, это нелегко не только для игроков, но и для всех сотрудников клуба", — цитирует Конте журналист Дэн Килпэтрик.

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