Лига конференций

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій дізналися своїх суперників.

Колишні суперники Зорі, Рома та Буде Глімт, зустрінуться відповідно з Вітессом та АЗ.

Марсель (Франція) — Базель (Швейцарія)

Лестер (Англія) — Ренн (Франція)

ПАОК (Греція) — Гент (Бельгія)

Вітесс (Нідерланди) — Рома (Італія)

ПСВ (Нідерланди) — Копенгаген (Данія)

Славія (Чехія) — ЛАСК (Австрія)

Буде Глімт (Норвегія) — АЗ (Нідерданди)

Партізан (Сербія) — Фейєноорд (Нідерланди)

Раніше пройшло жеребкування Ліги Європи.