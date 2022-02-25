Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Фото Uefa.com
25 февраля 2022, 14:50
Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій дізналися своїх суперників.
Колишні суперники Зорі, Рома та Буде Глімт, зустрінуться відповідно з Вітессом та АЗ.
Марсель (Франція) — Базель (Швейцарія)
Лестер (Англія) — Ренн (Франція)
ПАОК (Греція) — Гент (Бельгія)
Вітесс (Нідерланди) — Рома (Італія)
ПСВ (Нідерланди) — Копенгаген (Данія)
Славія (Чехія) — ЛАСК (Австрія)
Буде Глімт (Норвегія) — АЗ (Нідерданди)
Партізан (Сербія) — Фейєноорд (Нідерланди)
Раніше пройшло жеребкування Ліги Європи.