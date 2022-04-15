Лига конференций

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій більш досвідчений Феєнорд у гостях впевнено обіграв празьку Славію з рахунком 3:1 після нічийного результату в першій грі з рахунком 3:3.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли Дессер вивів гостей уперед, але за 12 хвилин Траоре зрівняв цифри на табло. Потім у середині другого тайму Дессер знову вивів голландців уперед, оформивши дубль, а остаточну крапку у матчі поставив Сіністерра.

Огляд матчу:

Славія Прага – Феєнорд 1:3 (перший матч – 3:3)

Голи: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Сіністерра, 78.

Джерело: MEGOGO