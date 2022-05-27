Українець відзначився дуже красивим взяттям воріт.
Єгор Назарина. ФК Зоря
27 травня 2022, 20:54
Луганська Зоря у сезоні-2021/22 виступала у груповому етапі Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипника зайняла третю сходинку у турнірній таблиці та у плей-оф не пробилась.
Крім двох перемог над софійським ЦСКА та нічиєї з Буде-Глімтом, Зоря може похизуватись одним із голів. Єгор Назарина у грі проти Буде-Глімта забив шедевральний м'яч, який претендує на гол року у змаганні.
Проголосувати за гол українського футболіста можна на сторінці в Instagram Ліги конференцій.
Нагадаємо, що Зоря за підсумками сезону УПЛ-2021/22 зайняла четверте місце і зіграє у кваліфікації за вихід у ЛК.