Лига конференций

Дмитро Різник прокоментував рішення клубу зіграти обидва матчі проти АІКа в Стокгольмі.

Воротар полтавської Ворскли Дмитро Різник поділився своїми думками щодо рішення клубу провести обидва матчі кваліфікації Ліги конференцій проти АІКа у Стокгольмі.

"У нашому випадку немає різниці, де ми гратимемо, бо немає можливості грати у Полтаві. Польща – дружня країна, але ми не почуватимемося як вдома.

В цілому настрій чудовий, тому що ми готуватимемося до гри в єврокубках. Щодо фізичного стану, то гравці дотримувалися режиму, який давав тренер, тож підготовка непогана.Скрипник давав вправи, ми їх виконували.

Розмови з легіонерами? Зв'язку особливо немає. Вважаю, що хлопці не поїдуть в Україну грати", - наводить слова Різника ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, перший матч між Ворсклою та АІКом у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій відбудеться 21 липня, а гра у відповідь пройде 27 липня.