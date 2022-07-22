Ліга конференцій

Шведський хавбек поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник шведського АІКу Себастіан Ларссон прокоментував поразку своєї команди у першому другому раунді кваліфікації Ліги конференцій проти полтавської Ворскли (2:3).

"Думаю, всі бачили, як все відбувалося на полі. Ми знали, що зустрінемося з командою з гарними навичками гри з м'ячем, яка хоче контролювати м'яч у центрі, але складалося відчуття, що нас не було на полі.

Я також незадоволений собою, як і всією командою. Справа не в тому, щоб показувати на когось пальцями. Я думаю, ми зробимо висновки", — наводить слова Ларссона Аftonbladet.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – АІК.