Ліга конференцій

Шведський захисник поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Захисник шведського АІКу Александер Мілошевич прокоментував поразку своєї команди у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Ворскли (2:3).

"Я буду відвертим. Перший тайм у нашому виконанні був дуже поганим. Ворскла була кращою у всіх відносинах. Вони вигравали єдиноборства та підбирання. В інших компонентах все виглядало краще, але все одно не добре.

Якщо бути чесним, це не перша гра, де все так відбувається. Було багато подібних поєдинків у чемпіонаті. Це наша проблема. Не знаю, можливо ми недостатньо відчуваємо один одного як команда. У деяких іграх ми забиваємо три голи і три пропускаємо. Нам дуже легко забивають голи.

Це як у футзалі, коли біжиш до воріт, завжди готовий, що хтось відчиниться, щоб зіграти у стінку. Але ми опиняємось під тиском і нас переграють. Це як марафонський біг. Це катастрофа", — наводить слова Мілошевича Aftonbladet.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – АІК.