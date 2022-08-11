Стали відомі склади команд на матч Ліги конференцій.
Владислав Кабаєв, фото Зоря
11 серпня 2022, 19:25
У рамках матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій луганська Зоря зіграє проти румунської Університаті.
У складі луганчан із перших хвилин зіграють Булеца та Кабаєв. У гостей зі змін у складі — Баярам та Скречу.
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний, Кабаєв.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Бражко, Мишньов, Хлань, Алібеков, Безбородько, Сміян, Снурніцин, Алефіренко.
Університатя Крайова: Лазар — Скречу, Папп, Сілва, Банку — Крецу, Матей — Ханка, Баярам, Іван — Колич.
Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Кимпану, Ністор, Рівалдіньйо, Вледою, Маркович, Кепецине, Рогулич, Мартич, Віне.
Нагадаємо, що матч Університатя — Зоря розпочнеться о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.