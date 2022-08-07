Ліга конференцій

Луганчани у Румунії знову зійдуться із Університатією.

У рамках матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій луганська Зоря зіграє проти румунської Університаті.

Перший матч закінчився перемогою української команди з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у Люблині записав на свій рахунок Денис Нагнойний.

Онлайн-трансляція матчу

Команди, до гри у Польщі, не мали очних зустрічей у протистоянні. Відео забитого голу луганчанами та цікаві моменти матчу можна дивитись на Football.ua.

Після поєдинку на нашому сайті можна буде подивитися найцікавіші моменти та відео голів якщо вони будуть.

Цього разу матч пройде у місті Крайова на місцевому стадіоні Іон Облеменко. Головним рефері поєдинку буде Матей Юг, який вже дуже відомий українським клубам.

Нагадаємо, що матч Університатя — Зоря пройде 11 серпня та розпочнеться о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.