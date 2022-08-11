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Черговий надважливий матч нашого клубу

На тлі страшних, безмежно жорстоких подій на всій території України багато хто поспішав поховати український футбол. Занадто багато проблем в економіці, соціумі і просто всіх сферах життя, щоб один із найдорожчих проявів сфери розваг міг продовжити існування на скільки-небудь високому рівні.

Але перші матчі українських команд у Європі показують, що українців ховати зарано. Динамо пройшло вже двох непростих суперників у кваліфікації ЛЧ; Ворскла, звичайно, вилетіла від першого ж суперника, але навіть одна перемога – більше, ніж здобували полтавці у дуже й дуже багато євросезонів. Третьою за рахунком до єврокубкових баталій вступила Зоря, яка в першому матчі обіграла Університетатю з рахунком 1:0.

Насамперед треба бути чесними: не така вже й довга черга вишикувалася за українськими футболістами, щоб у них були хоч якісь варіанти. Перехід Деніса Фаворова до клубу четвертого (!) польського дивізіону на це вже тонко натякає: він був одним із кращих у команді та все одно не отримав “офферів” краще. Гравцям доводиться докладати надзусилля, знаходити в собі приховані таланти, щоб засвітитися в єврокубках і все-таки перейти в сильніший і благополучніший чемпіонат.

Саме для Зорі має зіграти ще й чинник підвищеної адаптивності. Адже луганчани живуть на нерідній землі не п'ять місяців, а вісім років і просто звикли до надкороткого горизонту планування. Так, у новій реальності той же Кривбас багатший і вже переманив Вернидуба з Хомченовським – але напрацьовані зв'язки з Динамо дозволили там взяти чотирьох гравців. Русин приєднався на постійній основі, Вантух, Михайленко та Бражко – в оренду.

Крім цього, як би погано не було Зорі, є клуби, яким ще гірше. Безбородько прийшов із Десни, Мишньов – з Маріуполя, і тут уже луганчани збирають вершки. Ну і окрім трансферів, варто пам'ятати про свою академію: переможний гол Університетаті забив Денис Нагнойний, для якого це був п'ятий матч у професійному футболі.

Слова, слова, слова

В’ячеслав Чурко:

- Думаю, що матч однозначно буде важкий. Але, на мою думку, у нас фізично стан краще через те, що наш суперник грав три дні тому. Також ми минулого тижня перемогли. Морально нам це буде допомагати.

Команда себе почуває добре. Та невелика втома, яка була після гри, вже давно пройшла, та ми готові до нового поєдинку. Ми готувалися плідно. Проводили товариські матчі на зборах. Навіть якщо б у нас ще не було офіційних ігор, команда би все одно знаходилася у хорошій формі.

Патрік ван Леувен:

- У нас була така ж підготовка, як і на минулий матч. Команда показує себе так, як я би і хотів. Для нас це друга офіційна гра. Готувалися дуже серйозно. Хлопці гарно працюють на тренуваннях та на всіх матчах, які ми грали. Тому все у нас буде гарно.

[У відповідь на запитання, чи здивований він відставці тренера Університаті за день до матчу]:

- Чесно кажучі, ні. Бо я трохи знайомий з румунським футболом, а для них така практика – це нормально. Але таке практикується не тільки в румуському, але й в світовому футболі в цілому.

Навіть ван Леувен на передматчевій прес-конференції дав зрозуміти, що за всіх проблем наших клубів не варто переоцінювати рівень їхніх суперників. Румуни у футболі завжди були чемпіонами з уміння недореалізувати потенціал. Їхні команди рекордно часто провалювалися на міжнародному рівні – і якщо найкращі команди (Стяуа, збірна Румунії), безумовно, написали свої золоті сторінки, то пересічні представники чемпіонату часто просто ганьбилися.

І день підготовки даного матеріалу про це, як кажуть, нагадав. Тренер команди Ласло Балінт, який заступив на свою посаду у червні, був на початку тижня... звільнений. На чолі Університаті він провів лише сім матчів.

Так, старт сезону був поганим: лише дві перемоги. Але ні про яку повноцінну невдачу й мови не йде. Влажнію на попередній стадії єврокубків Університатя пройшла, з Клужем та Сепсі у матчах чемпіонату зіграла внічию, Університатю* на вихідних взагалі обіграла. Проте керівництво клубу вказало Балінту на двері.

Його місце зайняв Мірел Редой – видатний гравець збірної Румунії у нульові. Як тренер він у попередні роки працював з молодіжною та національною збірними, і, можливо, від нього чекають розкриття талантів Крайови... Але яке це має значення, якщо перед матчем-відповіддю Мірел провів буквально два тренування? Суперник зараз у піку турбулентності, і цим потрібно скористатися.

* — Це виглядає як друкарська помилка, але ні. Через перманентні фінансові проблеми та постійні розформування клубів у вищій лізі Румунії зараз грають дві Університаті! 1991-го року прославлений клуб із Крайови, з яким доводилося перетнутися і Динамо на шляху до другого Кубку Кубків, припинив існування – і з того часу встигли з'явитися два клуби з претензіями на його велику спадщину. Ця історія, звичайно, викликає очевидні асоціації з харківським футболом – і вкотре наголошує, що справи у цього суперника нічим не кращі, ніж в українських клубів.

Орієнтовні склади

Університатя: Лазар – Кепецине, Папп, Сілва, Банку – Скречу, Матей – Ханка, Рогульїч, Іван – Марковіч

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Вантух – Назарина, Булеца, Чурко – Крістіан, Нагнойний, Кабаєв

Прогноз

прогноз 1:1