Ліга конференцій

Захисник не зміг провести поєдинок.

Зоря в рамках поєдинку кваліфікації Ліги конференцій приймає у Польщі Університатю.

Захисник луганської команди Роман Вантух отримав пошкодження наприкінці півгодини гри та не зміг продовжити зустріч.

Український футболіст зазнав ушкодження у зіткненні з Матею, але про серйозність травми поки що нічого невідомо.

Нагадаємо, що матч Університатя — Зоря розпочався о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.