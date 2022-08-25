Ліга конференцій

Завершилася низка матчів Ліги конференцій.

Завершилися матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги Конференцій.

Польский Ракув, за який виступає українець Владислав Кочергін, поступився у вилетів на останніх хвилинах додаткового часу матчу проти празької Славії. Фіорентина ледь-ледь пройшла нідерландський Твенте, а МОЛ Фехервар Шабанова, Леднєва та Макаренка розгромно вилетів від Кельна.

Що цікаво, з єврокубками розпрощалися кривдники Ворскли та Зорі відповідно — АІК та Університатя. Клужу ж звитягу подарував гол екс-гравця луганців Ловре Цвека.

АІК — Словацко 0:1 (перший матч — 0:3)

Гол: Синявський, 76

Базель — ЦСКА Софія 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Ф. Фрай, 66; Ланг, 84

Віборг — Вест Гем 0:3 (перший матч — 1:3)

Голи: Скамакка, 22; Бенрахма, 51; Соучек, 63

Вікінг — ФКСБ 1:3 (перший матч — 2:1)

Голи: Тріпич, 26 — Малкольм, 2; Кордя, 54; Радунович, 90+4

Вольфсберг — Мольде 0:4 (перший матч — 1:0)

Голи: Еміль Брейвік, 6; Маннсверк, 34; Брінхільдсен, 72

Фехервар — Кельн 0:3 (перший матч — 2:1)

Голи: Губерс, 10; Скірі, 46; Шиндлер, 90+4

Славія Прага — Ракув 2:0 (додатковий час) (перший матч — 1:2)

Голи: Узор, 62; Шранц, 120+2

Твенте — Фіорентина 0:0 (перший матч — 1:2)

Вилучення: Ігор (Фіорентина, 2 ЖК, 90+3)

Хапоель Беер-Шева — Універсітатя Крайова 1:1 (додатковий час, перемога Хапоеля по пенальті) (перший матч — 1:1)

Голи: Хемед, 105+1 — Рогульїч, 105

ЧФР Клуж — Марибор 1:0 (перший матч — 0:0)

Гол: Цвек, 90

Баллкані — Шкупі — 1:0 (перший матч — 2:1)

Гол: Кореніца, 69

Вилучення: Абдулла (Шкупі, пряма, 2)

Хамрун — Партизан — 3:3 (перший матч — 1:4)

Голи: Прша, 27; Вінісіуш, 82, пен; Феделе, 90+1, пен — Гомес, 34; Урошевич, 72; Гомес, 79

Дюделанж — Лех Познань 1:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Кірх, 36 — Перейра, 60