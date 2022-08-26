Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів дніпровського Дніпра-1 в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

За великим рахунком, можна вважати, що Ігор Йовичевич у попередньому сезоні здобув для свого вже колишнього клубу путівку до групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Той факт, що його наступник не зумів пробитись до Ліги Європи, стартуючи за два кроки від заповітної мети, завжди можна буде списати на повномасштабну агресію. Не грати майже дев’ять місяців, а потім виходити на поле, і творити справжні дива — ні, такого на професійному рівні майже не зустрінеш. Миттєвості слави для дніпрян мали місце під час другого тайму в Кошице, тоді як решта ігрового часу дуелі — марна спроба повпливати на чіткі закономірності в футболі.

Football.ua оцінює гру футболістів дніпровського Дніпра-1 у матчі на АЕК-Арені (за 10-бальною шкалою).

Дніпро-1

Макс Валеф — 4,0. Чи можна звинувачувати бразильського голкіпера в першому пропущеному м’ячі? Напевно, що ні. У другому? Більше схоже на те, що так. А в третьому? Знову ні, бо там урятувати мала можливість тільки похибка виконавця завершального пострілу. Проте, так само як і в першій грі, Валеф провів нервовий поєдинок, і жодного разу не було такої ситуації, коли б м’яч приходив до нього, і можна було перевести подих. Для воротаря це — поганий показник.

Володимир Танчик — 4,0. Можна собі уявити, як натхненний своїм прийдешнім виходом на одному з флангів півзахисту в стартовому складі з’являвся на розминці Танчик, пригадуючи фіаско на місці правого захисника в першій половині гри в Кошице, і потім дізнається, що за декілька хвилин до початку гри травми зазнав Адамюк. Танчика таким чином знову поставили виконувати роль гравця оборони, і знову Дніпро-1 мав через це величезні проблеми позаду і відсутність швидкості попереду. А тут ще й лівий фланг нападу суперників недоречно запрацював на межі власних можливостей.

Сергій Логінов — Олександр Сваток — 4,0. Відомий український футбольний діяч порадив би капітану Дніпра-1 сходити до церкви найближчої неділі, бо з таким запасом удачі, який має Сваток, на рівні єврокубкових матчів робити нічого. Перший гол частково, а не як під час першої дуелі проти АЕК, є провиною Олександра, і він навіть одразу намагався відповісти на власну невдачу черговим забитим голом. Проте доля йому так і не посміхнулась. Що ж стосовно Логінова, то досвід дніпрянам був потрібен у цій в лінії захисту, вони його отримали, але за таких умов як його можна використати?

Бузанелло — 4,0. Натерпівся бразильський лівий захисник команди Кучера під час першої гри від Фаража аж гай шумить. У другій грі французький опонент не чинив такого тиску на гравця Дніпра-1, проте на цьому тлі була незрозумілою відсутність ініціатив із його боку. Зрештою, пасивна гра в атаці Бузанелло призвела до того, що до його зони почав підніматись ще й Росалес, і тут уже довелось ламати побудову команди заради страхування легіонера в захисті.

Домінго Бланко — 5,0. Аргентинський півзахисник — один із найбільш перспективних виконавців у цьому складі команди Кучера, і на основі його виступів будуть ґрунтуватись майбутні результати команди в цьому сезоні. Проте для цього потрібен час, щоб хоч щось устигло запрацювати, а його в команди з Дніпра не було. На одному дриблінгу проти кіпрського суперника було важко щось зробити, а партнери тим часом тільки починають розуміти дії новачка. Зрештою, він може виглядати скільки завгодно яскравим, проте не буде ефективним до настання відповідного моменту.

Руслан Бабенко — 4,5. Цікаве рішення Кучера оновити опорну зону своєї команди одразу двома новими футболістами зробило Бабенка стрижневим гравцем центральної лінії, через якого Дніпро-1 і мав швидко перебудовуватись на атакувальний лад. Однак суперники також не гаяли часу під час підготовки, і вийшли з цікавою пропозицією персональної опіки, що фактично залишило українця осторонь від побудови дій команди на чужій половині. Та й навантаження перед власним штрафним для нього були непомірними, за умов відсутності належної підтримки.

Олексій Гуцуляк — 4,5. Варіант із виходом Гуцуляка на фланг півзахисту від Кучера був навіть дещо несподіваним для суперників, бо Олексій мав проблеми з функціональною підготовкою до цієї гри. Наслідки цього ми побачили вже після перерви, коли футболіст просто стомився, але до цього він встиг стати головним виконавцем на другому поверсі під час стандартів та флангових передач. Постійно тримати високий темп українець зі зрозумілих причин не мав можливості.

Олександр Піхальонок — 5,0. Безліч спроб дальніх пострілів, вигадливість під час побудови атак та одноосібне ведення гри цілої команди — Кучер знає про ці здібності свого півзахисника, бо був свідком його становлення в якості професійного футболіста свого часу. У цій грі більша частина креативних дій Дніпра-1 перед чужим штрафним прогнозовано відійшла саме до Піхальонка, але він виявився недостатньо гнучким та прагнучим ризику задля подолання низьких блоків суперників.

Артем Громов — 4,5. Досвідченому нападнику за декілька хвилин до початку зустрічі вказали на необхідність терміново з’явитись на полі задля заміни травмованого партнера, і він прийняв цей виклик долі. Але дива не вийшло. Ми взяли до уваги те, як змінилась гра Дніпра-1 під час появи Артема в першій грі, проте зі стартового свистку цього разу він не зміг якісно долучитись до дій команди. Моменти, за сприяння Довбика, у нього були, але ж влучність підводила.

Артем Довбик — 5,5. Коли команда конче потребує забитих м’ячів, то замовченням ця місія перепадає на плечі центрального нападника. Довбик із самого початку гри пробував шукати різні варіанти розвитку подій на чужій половині поля, і навіть не гребував при цьому виконувати егоїстичні дальні постріли. На жаль, влучності спробам українця забракло, та й спроби підіграти партнерам мали такий самий успіх.

Олександр Назаренко — 4,5. Поява молодого півзахисника замість стомленого Гуцуляка в другому таймі напрошувалась сама собою, однак надати команді потрібного імпульсу Назаренко так і не зумів. Він виглядав невпевненим у власних можливостях, тож і скористатись нагодами в чужому штрафному повною мірою так і не зумів.

Ігор Когут, Валентин Рубчинський — 4,5. Дві останні заміни від Кучера були зроблені тоді, коли обмежений кадровий ресурс ще міг якось допомогти відіграти бодай один пропущений м’яч, однак Дніпро-1 через кілька хвилин пропустив утретє, так що посилення в атаці команда так і не відчула.