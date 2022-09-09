Ліга конференцій

До вашої уваги найкращі моменти матчу Ліги конференцій.

У рамках стартового туру групового етапу Ліги конференцій іспанський Вільярреал на своєму полі переміг польський Лех. Матч закінчився із надрезультативним рахунком 4:3.

Вже на другій хвилині гості вийшли вперед після голу Міхала Скураса, але в середині тайму господарі тричі вразили ворота поляків зусиллями Семюеля Чуквезе та Олекса Баени, який оформив дубль.

На старті другого тайму поляки скоротили відставання в рахунку завдяки голу Мікаеля Ісхака з пенальті, а потім він оформив дубль та зрівняв цифри на табло. Однак останнє слово було за "жовтою субмариною", коли на 89 хвилині голом відзначився Єремі Піно.

Огляд матчу

Вільярреал – Лех 4:3

Голи: Чуквезе, 32, Баена, 36, 40, Піно, 89 — Скурас, 2, Ісхак, 46 (з пенальті), 61.

Джерело: MEGOGO