Україна

Одразу два іспанські клуби претендують на українського вінгера.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного українця зацікавлені Севілья та Вільярреал.

Зазначається, що обидва клуби готові підписати його зараз, але якщо не вийде, то наступного літа, коли у Віктора закінчиться контракт із "біло-синіми".

При цьому сам футболіст упевнений, що у разі пропозиції керівництво Динамо його відпустить.

Цього сезону Циганков провів чотири матчі, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.