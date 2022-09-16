Ліга конференцій

Українець провів чудовий матч проти Аполлона.

Нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано гравцем туру в Лізі конференцій. Про це оголошено на офіційному сайті УЄФА.

Серед конкурентів українця були:

- півзахисник Істанбула Сердар Гюрлер — два забиті м'ячі у ворота Фіорентини (3:0);

- хавбек Юргордена Еммануель Банда, який забив гол і віддав гольову передачу в матчі з Мольде (3:2);

- півзахисник Кельна Деян Любічіч, який оформив дубль у зустрічі проти Словацько (4:2).

Нагадаємо, Довбик оформив дубль та асист у матчі проти Аполлона (3:1)