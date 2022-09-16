На нагороду претендують ще троє футболістів.
Артем Довбик, СК Дніпро-1
16 вересня 2022, 10:15
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора голу за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги конференцій.
Одним із кандидатів на перемогу є нападник Дніпра-1 Артем Довбик, який відзначився дублем у матчі проти кіпрського Аполлона (3:1).
Конкурентами українця є Алекс Баена з Вільярреала (матч проти Хапоеля Беер-Шеви), Юсуф Отубанджо з Пюніка (зустріч зі Слованом), а також Вадіс Одіджа-Офое з Гента (поєдинок проти Шемрока).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Довбик — претендент на звання гравця тижня в Лізі конференцій.