УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора голу за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги конференцій.

Одним із кандидатів на перемогу є нападник Дніпра-1 Артем Довбик, який відзначився дублем у матчі проти кіпрського Аполлона (3:1).

Конкурентами українця є Алекс Баена з Вільярреала (матч проти Хапоеля Беер-Шеви), Юсуф Отубанджо з Пюніка (зустріч зі Слованом), а також Вадіс Одіджа-Офое з Гента (поєдинок проти Шемрока).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Довбик — претендент на звання гравця тижня в Лізі конференцій.