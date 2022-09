УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора голу за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги конференцій.

Одним із кандидатів на перемогу є нападник Дніпра-1 Артем Довбик, який відзначився дублем у матчі проти кіпрського Аполлона (3:1).

Конкурентами українця є Алекс Баена з Вільярреала (матч проти Хапоеля Беер-Шеви), Юсуф Отубанджо з Пюніка (зустріч зі Слованом), а також Вадіс Одіджа-Офое з Гента (поєдинок проти Шемрока).

⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe 🔝



Which goal was the best on Matchday 2? 👇@Heineken | #UECLGOTW | #UECL