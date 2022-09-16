Ліга конференцій

На нагороду претендують ще троє футболістів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора голу за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги конференцій.

Одним із кандидатів на перемогу є нападник Дніпра-1 Артем Довбик, який відзначився дублем у матчі проти кіпрського Аполлона (3:1).

Конкурентами українця є Алекс Баена з Вільярреала (матч проти Хапоеля Беер-Шеви), Юсуф Отубанджо з Пюніка (зустріч зі Слованом), а також Вадіс Одіджа-Офое з Гента (поєдинок проти Шемрока).

⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe 🔝



Which goal was the best on Matchday 2? 👇@Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Довбик — претендент на звання гравця тижня в Лізі конференцій.