Ліга конференцій

Дивіться огляд матчу української команди на Football.ua.

У матчі шостого туру групового етапу Ліги Конференцій СК Дніпро-1 поступився АЗ Алкмар — 1:2. Красивим голом у складі української команди відзначився Артем Довбик, який вийшов на першу сходинку у заліку бомбардирів турніру.

Відзначимо, що команда Олександра Кучера посіла друге місце у таблиці, поступившись першим саме нідерландському колективу. 7 листопада український клуб дізнається свого суперника по стикових матчах турніру.

Огляд матчу:

АЗ Алкмар — Дніпро-1 2:1

Голи: Одгор, 8, Павлідіс, 87 — Довбик, 39



АЗ Алкмар: Верхюлст — Хацидіакос, Беукема, Деккер (Павлідіс, 46), Керкез — Рейндерс (Копмейнерс, 90), Д. де Віт, Класі (Базур, 89) — Сугавара, Одгор (Лахдо, 64), Карлссон (ван Бредероде, 65).



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Когут, 86) — Назаренко (Кононов, 89), Піхальонок, Амаш — Довбик.



Попередження: де Віт — Бузанелло.