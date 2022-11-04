Ліга конференцій

Крім них на нагороду претендують Міхал Скорас та Александар Чаврич.

Учора, 3 листопада, відбулися матчі шостого туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА визначив чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця тижня турніру.

На нагороду претендують:

- півзахисник Фіорентини Ріккардо Сапонара — гол та асист у матчі проти РФШ (3:0);

- нападник Леха Міхал Скорас – дубль у ворота Вільярреала (3:0);

- хавбек Вест Гема Пабло Форнальс — два м'ячі у матчі проти Стяуа (3:0);

- півзахисник Слована Александар Чаврич — дубль у зустрічі з Жальгірісом (2:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі потенційні суперники Дніпра-1 у плей-оф Ліги конференцій.