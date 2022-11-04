Ліга конференцій

Дніпряни зіграють з однією з восьми команд.

СК Дніпро-1 за підсумками шести турів групового етапу Ліги конференцій зайняв друге місце в своєму квартеті та зіграє в стикових зустрічах.

Потенційними супротивниками дніпрян на наступній стадії можуть стати вісім команд:

- АЕК Ларнака (Кіпр)

- Шериф (Молдова)

- Лаціо (Італія)

- Карабах (Азербайджан)

- Трабзонспор (Туреччина)

- Брага (Португалія)

- Лудогорець (Болгарія)

- Буде/Глімт (Норвегія).

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги конференцій УЄФА. Початок події – о 15:00 за київським часом.