СК Дніпро-1 за підсумками шести турів групового етапу Ліги конференцій зайняв друге місце в своєму квартеті та зіграє в стикових зустрічах.

Потенційними супротивниками дніпрян на наступній стадії можуть стати вісім команд:

- АЕК Ларнака (Кіпр)
- Шериф (Молдова)
- Лаціо (Італія)
- Карабах (Азербайджан)
- Трабзонспор (Туреччина)
- Брага (Португалія)
- Лудогорець (Болгарія)
- Буде/Глімт (Норвегія).

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги конференцій УЄФАПочаток події – о 15:00 за київським часом.