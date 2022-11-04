Дніпряни зіграють з однією з восьми команд.
Гравці Дніпра-1, фото Дніпро-1
04 листопада 2022, 00:39
СК Дніпро-1 за підсумками шести турів групового етапу Ліги конференцій зайняв друге місце в своєму квартеті та зіграє в стикових зустрічах.
Потенційними супротивниками дніпрян на наступній стадії можуть стати вісім команд:
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- Шериф (Молдова)
- Лаціо (Італія)
- Карабах (Азербайджан)
- Трабзонспор (Туреччина)
- Брага (Португалія)
- Лудогорець (Болгарія)
- Буде/Глімт (Норвегія).
У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги конференцій УЄФА. Початок події – о 15:00 за київським часом.