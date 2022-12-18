ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів фіналу чемпіонату світу, що відбувся 18 грудня 2022, 17:00.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції.

Основні 90 хвилин завершились бойовою нічиєю. У першому таймі забивала Аргентина зусиллями Мессі та Ді Марії. У другому відповіла Франції — забив два голи Мбаппе.

В екстра-таймах вболівальники побачили ще по одному голу від колективів. На гольовий удар від Мессі знову відповів Мбаппе.

Справа перейшла у серію пенальті, де сильнішими були аргентинці. Огляд серії пенальті:

Аргентина — Франція 3:3 (4:2 – пен.)

Голи: Мессі, 23 (пен.), 109, Ді Марія, 36 — Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.)



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 91), Ромеро, Отаменді, Тальяфіко (Дібалу, 120+1) — Ді Марія (Акунья, 64), Де Пауль (Паредес, 102), Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 103).



Франція: Льоріс — Кунде (Дісасі, 120+1), Варан (Конате, 113), Упамекано, Т. Ернандес (Коман, 72) — Грізманн (Камавінга, 71), Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 41), Жиру (Тюрам, 41), Мбаппе.



Попередження: Фернандес, Акунья, Паредес, Монтьєль — Рабьо, Тюрам, Жиру (не на полі)