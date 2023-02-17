Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Конференцій, що відбувся 16 лютого 2023 о 19:45.

В одному з матчів першого часового слоту в 1/16 Ліги Конференцій Фіорентина на виїзді знищила Брагу — 4:0. По дублю у матчі зробили Лука Йович та Артур Кабрал.

Відзначимо, що в іншому поєдинку дня у ЛК Дніпро-1 поступився АЕКу з Ларнаки.

Відео голів та огляд матчу Брага — Фіорентина: