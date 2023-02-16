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16 лютого 2023, 23:57
Дніпро-1 утретє за євросезон програв АЕК Ларнака
Колектив Олександра Кучера ускладнив собі завдання перед матчем-відповіддю.
АЕК Ларнака — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
16 лютого 2023, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
АЕК Ларнака — Дніпро-1 1:0
Гол: Гарсія, 85
АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Луїш Густаву (Гонсалес, 90+2) — Фараж (Енглезу, 90+1), Трічковські (Ніколич, 65), Яколіш (Касас, 88) — Лопеш (Оєр, 88).
Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш (Горбунов, 46) — Бабенко, Рубчинський (Танчик, 60) — Гуцуляк, Піхальонок (Когут, 89), Пеглоу (Бланко, 46) — Довбик (Назаренко, 89).
Попередження: Гарсія — Амаш, Танчик