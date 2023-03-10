Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 9 березня 2023 року, 22:00.

Фіорентина у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Сівасспором з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 69 хвилині результативним ударом відзначився півзахисник Антонін Барак.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Сівасспор в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Фіорентина — Сівасспор 1:0

Гол: Барак, 69.