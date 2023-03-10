Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 9 березня 2023 року, 22:00.
Фіорентина - Сівасспор
10 березня 2023, 09:33
Фіорентина у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Сівасспором з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 69 хвилині результативним ударом відзначився півзахисник Антонін Барак.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Сівасспор в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2022/23:
Фіорентина — Сівасспор 1:0
Гол: Барак, 69.