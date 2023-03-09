Ліга конференцій

До вашої уваги результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Сьогодні, 9 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першому матчі швейцарський Базель зіграв внічию зі словацьким Слованом. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі швейцарців голами відзначилися Амдуні та Зечірі, а у гостей Медвєдєв та Абубакарі.

Базель — Слован 2:2

Голи: Амдуні, 6, Зечірі, 40 — Медвєдєв, 17, Абубакарі, 70.

У другій грі бельгійський Гент розійшовся миром із турецьким Башакшехіром. Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі господарів відзначився Орбан, а у гостей – Окака.

Гент — Башакшехір 1:1

Голи: Орбан, 35 — Окака, 16.

У третій зустрічі польський Лех здобув перемогу над шведським Юргорденом із рахунком 2:0. Перемогу нашим дружнім сусідам принесли голи Міліча та Марчвінські.

Лех — Юргорден 2:0

Голи: Міліч, 39, Мачвінські, 82.

В останній грі італійська Фіорентина на своєму полі обіграла турецький Сівасспор із рахунком 1:0. Перемогу "фіалкам" приніс гол у виконанні Барака у середині другого тайму.

Фіорентина — Сівасспор 1:0

Гол: Барак, 69.