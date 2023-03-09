До вашої уваги результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Фіорентина - Сівасспор, ФК Фіорентина
09 березня 2023, 23:57
Сьогодні, 9 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.
У першому матчі швейцарський Базель зіграв внічию зі словацьким Слованом. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі швейцарців голами відзначилися Амдуні та Зечірі, а у гостей Медвєдєв та Абубакарі.
Базель — Слован 2:2
Голи: Амдуні, 6, Зечірі, 40 — Медвєдєв, 17, Абубакарі, 70.
У другій грі бельгійський Гент розійшовся миром із турецьким Башакшехіром. Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі господарів відзначився Орбан, а у гостей – Окака.
Гент — Башакшехір 1:1
Голи: Орбан, 35 — Окака, 16.
У третій зустрічі польський Лех здобув перемогу над шведським Юргорденом із рахунком 2:0. Перемогу нашим дружнім сусідам принесли голи Міліча та Марчвінські.
Лех — Юргорден 2:0
Голи: Міліч, 39, Мачвінські, 82.
В останній грі італійська Фіорентина на своєму полі обіграла турецький Сівасспор із рахунком 1:0. Перемогу "фіалкам" приніс гол у виконанні Барака у середині другого тайму.
Фіорентина — Сівасспор 1:0
Гол: Барак, 69.