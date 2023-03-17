Ліга конференцій

Пропонуємо вашій увазі вісім команд, що досі орються за перемогу.

У четвер, 16 березня, було зіграно останні матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги конференцій.

За результатами матчів визначились чвертьфіналісти турніру. Зазначимо, що найбільше представництво має чемпіонат Бельгії, який представляють Гент та Андерлехт. По одній команді зі Швейцарії, Італії, Англії, Франції, Польщі та Нідерландів.

Склад учасників 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Фіорентина

Базель

Лех

АЗ

Вест Гем

Андерлехт

Ніцца

Гент

Базель Лех АЗ Вест Гем Андерлехт Ніцца Гент

Зазначимо, що жеребкування відбудеться у п'ятницю, 17 березня о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лех став першою командою Екстракляси, яка вперше за 27 років дійшла до 1/4 фіналу європейського турніру.