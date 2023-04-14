Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 13 квітня 2023 року, 22:00.
Андерлехт — АЗ Алкмар, ФК Андерлехт
14 квітня 2023, 09:18
Бельгійський Андерлехт у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі обіграв голландський АЗ Алкмар із рахунком 2:0.
Перемогу бельгійській команді забезпечили забиті м'ячі у виконанні Мурільо та Ашімеру.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Андерлехт — АЗ Алкмар в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2022/23:
Андерлехт — АЗ Алкмар 2:0
Голи: Мурільо, 22, Ашімеру, 70.
Андерлехт: Вербрюгген, Ндіає, Вертонген, Дебаст, Мурільо, Рафаєлов (Арнстад, 77), Ашімеру, Діавара (Кана, 83), Амузу (Стройкенс, 77), Дреєр, Слімані (Раман, 66).
АЗ: Раян, Керкез, Хацидьякос, Бекема, Сугавара, Рейндерс, Мейнанс (Михайлович, 75), Класі, ван Бредероде (Ладо, 83), Павлідіс, Одгор (Карлссон, 75).
Попередження: Рафаєлов — Бекема, Павлідіс, Рейндерс.