Бельгійський Андерлехт у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі обіграв голландський АЗ Алкмар із рахунком 2:0.

Перемогу бельгійській команді забезпечили забиті м'ячі у виконанні Мурільо та Ашімеру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Андерлехт — АЗ Алкмар в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Андерлехт — АЗ Алкмар 2:0
Голи: Мурільо, 22, Ашімеру, 70.

АндерлехтВербрюгген, Ндіає, Вертонген, Дебаст, Мурільо, Рафаєлов (Арнстад, 77), Ашімеру, Діавара (Кана, 83), Амузу (Стройкенс, 77), Дреєр, Слімані (Раман, 66).

АЗРаян, Керкез, Хацидьякос, Бекема, Сугавара, Рейндерс, Мейнанс (Михайлович, 75), Класі, ван Бредероде (Ладо, 83), Павлідіс, Одгор (Карлссон, 75).

Попередження: Рафаєлов — Бекема, Павлідіс, Рейндерс.