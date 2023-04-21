Ліга конференцій

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги конференцій, який відбувся 20.04.2023 о 19:45.

Фіорентина у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій поступилася Леху (2:3), але за рахунок виїзної перемоги (4:1) пройшла у півфінал єврокубкового турніру.

Втішну перемогу польському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні Соузи, Вельде та Собєха. У складі "фіалок" голами відзначилися Соттіль та Кастровіллі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Лех в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Фіорентина — Лех 2:3

Голи: Соттіль, 78, Кастровіллі, 90 — Соуза, 9, Вельде, 64, Собєх, 69.

Фіорентина: Террачано — Венуті, Міленкович (Мартінес Куарта, 46), Ігор, Бірагі (Терзич, 53) — Бонавентура (Кастровіллі, 71), Мандрагора, Барак — Гонсалес, Йович (Артур, 71), Соттіль (Куаме, 86).

Лех: Беднарек — Дагерстоль, Карлстрем, Мілич — Скурас, Червінскі (Перейра, 31), Муравскі (Квеквескірі, 82), Ребочо — Соуза (Мархвінскі, 80) — Собєх (Ісхак, 79), Вельде (Ба Луа, 80).

Попередження: Бірагі, Міленкович, Терзич, Венуті — Собєх, Червінскі, Квеквескірі, Скурас.