Ліга конференцій

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги конференцій, який відбувся 20.04.2023 о 22:00.

Вест Гем у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі обіграв Гент з рахунком 4:1.

Перемогу "молотобійцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Лукаса Пакети, Райса та Антоніо, який оформив дубль. У бельгійців єдиний гол забив Куйперс.

Зазначимо, що у першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Гент в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Вест Гем - Гент 4:1

Голи: Антоніо, 37, 63, Лукас, 55, Райс, 58 — Куйперс, 26.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 70) Райс (Даунс, 70), Агерд, Емерсон — Боуен (Корне, 79) Соучек, Пакета, Бенрахма (Форнальс, 79) — Антоніо (Інгс, 70).

Гент: Роф — Самоіс, Пйонтковскі, Окуму, Фортуна — Кумс, Де Сарт (Оджіджа-Офое, 70), Кастро-Монтес (Фофана, 84) — Хонг (Депуатр, 70) — Гіфт (Тіссудалі, 70), Куйперс (Годо, 84).

Попередження: Орбан.