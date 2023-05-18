Ліга конференцій

Наставник швейцарського клубу мріє опинитись у фіналі ЛК.

В. о. головного тренера Базеля Хайко Фогель поділився думками напередодні другого півфіналу Ліги конференцій проти італійської Фіорентини.

"Фіорентина зробить все можливе для того, щоб виправити ситуацію. Нам доведеться боронитися. Хочеться вірити, що ми проведемо практично ідеальний матч, як і тиждень тому, і вийдемо до свого першого єврокубкового фіналу.

Думаю, матч буде не схожим на гру тижневої давності. Ще нічого не вирішено, але ми починаємо з перевагою в один м'яч. Припустимо, що зустріч буде дуже непростою з тактичної точки зору. Нам доведеться долати складнощі", — сказав Фогель.

Нагадаємо, перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою Базеля — 2:1.

Стартовий свисток у сьогоднішньому поєдинку пролунає о 22:00. Стежити за подіями матчу Базель — Фіорентина можна в текстовій трансляції на Football.ua.