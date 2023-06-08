Ліга конференцій

Несподіваний автор історичного досягнення.

Лондонський Вест Гем напередодні здобув перемогу в фіналі Ліги конференцій УЄФА над італійською Фіорентиною.

Фіорентина — Вест Гем 1:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

У складі "залізних" із першої й до останньої хвилини на полі перебував лівий захисник Емерсон Палмьєрі, якому в підсумку вдалось установити історичне досягнення для всього світового футболу.

28-річний італійський виконавець за свою професійну кар’єру встиг пограти за Сантос, італійські Палермо та Рому, лондонський Челсі та французький Ліон, досягавши при цьому успіху в розіграшах Ліги Європи (2018/19) та Ліги чемпіонів УЄФА (2020/21) в якості футболіста "пенсіонерів".

Перемога в Лізі конференцій таким чином для нього стала особливою, оскільки дозволила здобути третій єврокубковий трофей до своєї особистої колекції.

Таким чином Емерсон став першим в історії футболістом, якому підкорились усі міжнародні змагання на клубному рівні в межах Європи.

Додамо також і той факт, що Палмьєрі в складі лондонського Челсі перемагав у Суперкубку УЄФА (2021), а зі збірною Італії здобував успіх на чемпіонаті Європи-2020.

Нагадаємо, що головний трофей Ліги конференцій став для Вест Гема першим здобутим кубком за 43 роки.