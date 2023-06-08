Ліга конференцій

Останній єврокубковий тріумф для шотландців був у 2008 році.

У фіналі Ліги конференцій Вест Гем вирвав перемогу над Фіорентіною (2:1) та став переможцем турніру.

Таким чином, головний тренер "молотобійців" Девід Моєс став першим шотландським тренером, якому вдалося виграти єврокубковий турнір із часів Алекса Фергюсона.

Остання перемога Фергюсона в єврокубковому турнірі була в 2008 році, коли Манчестер Юнайтед досяг успіху в Лізі чемпіонів.

Для Моєса це був третій трофей у тренерській кар'єрі. До цього шотландець виграв другий дивізіон в Англії разом із Престоном у 2000 році, а потім був Суперкубок Англії з МЮ у 2013 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Вест Гем.