Ліга конференцій

26-річний Боуен став автором переможного голу на 90 хвилині матчу.

У фіналі Ліги конференцій Вест Гем здобув перемогу над Фіорентіною (2:1).

Найкращим гравцем фінального матчу було визнано Джаррода Боуена, який став автором переможного гола на 90 хвилині зустрічі.

"Навіть, коли Вест Гем був не на висоті, Боуен часто був тим, через кого команда виходила в контратаки, а наприкінці він забив гол, який приніс перемогу в матчі", — сказано в заяві УЄФА.

"Я мріяв про забитий м'яч, але не сподівався забити переможний гол на останній хвилині. Здавалося, ось-ось заплачу від щастя. Я дуже щасливий. Не можу знайти слова. У нас був не найкращий сезон. У мене навіть.

Такі забіги завершуються голом в одному випадку із десяти. Але в мене було багато часу, я був певен, а коли побачив, як м'яч влітає у ворота, навіть не знав, як реагувати. Це був найважливіший матч у моїй кар'єрі", — сказав Боуен.

Нинішнього сезону Боуен провів 54 матчі, в яких забив 13 голів та віддав дев'ять результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Вест Гем.