Ліга конференцій

За підсумками голосування Ердоган Ешилюрт випередив Деклана Райса та Терема Моффі.

Забитий м'яч нападаючого Сівасспора Ердогана Ешилюрта у ворота Фіорентини був визнаний найкращим голом у сезоні Ліги конференцій за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Гол у виконанні форварда Ніцци Терема Моффі у матчі з Базелем, який був найкращим за версією експертів, посів третє місце в опитуванні. Друге місце у капітана Вест Гема Деклана Райса, який забив гарний м'яч у ворота Гента у чвертьфіналі.

При цьому гол Ердогана посів п'яте місце в офіційному рейтингу найкращих голів сезону, а гол Райса – дев'яте.

Нагадаємо, переможцем Ліги конференцій став Вест Гем, який обіграв у фіналі Фіорентину. Найкращим гравцем турніру був визнаний Райс, а найкращим молодим гравцем — Анді Діуф.