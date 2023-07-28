Україна: Перша ліга

Наставник Карпат висловився після матчу проти Хуста.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував перемогу над Хустом в першому турі Першої Ліги.

"Перші матчі завжди такі нервові, не все вдається. Я прихильник того, щоб перші матчі грати на виїзді, але такий календар. Була нервозність, були моменти, які треба було забивати. Воротаря Хуста можна в збірну брати.

Я прекрасно розумію, що всі команди так і будуть грати: від оборони, штрафні, контратаки. Ми повинні бути готові до цього, реалізація має бути вище, тому що так можна і поплатитися за це. Результатом я незадоволений. Мати стільки моментів і не реалізовувати.

Ми дамо можливість пограти іншим футболістам, молоді, треба знати, що вони з себе уявляти, а це можна зробити в кубкових матчах. Звичайно, ми проводитимемо ротацію, але подивимося, хто поїде. Посидимо, подумаємо.

Основне завдання команди – вихід в УПЛ. Звичайно, ми постараємося щось і на Кубок, але головне – це підвищення у класі.

Тяжкувато трошки, тим паче я вдома. Перша гра. Я бачу, що і футболісти хвилюються, адже початок непростий. Хвилювався і я, визнаю, ще досі не відійшов від цього", — сказав наставник на пресконференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в інших матчах ігрового дня Нива Бузова дебютувала з перемоги, Кремінь та Металург голів не забивали.