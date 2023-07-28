Україна

Ярмоленко, який повернувся до Динамо, виступатиме під сьомим номером, а Караваєв — під 20.

Київське Динамо поновило заявку на майбутній сезон-2023/24 в українській Прем'єр-лізі.

Список заявлених футболістів "біло-синіх" поповнили захисник Олександр Караваєв, який нещодавно підписав новий контракт, а також вінгер Андрій Ярмоленко, який повернувся до рідного клубу цього літа.

Караваєв, як і раніше, виступатиме за команду Мірчі Луческу під 20 номером, а Ярмоленко обрав сьомий.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Динамо зіграє проти Миная. Гра відбудеться у Києві на стадіоні ім. В. Лобановського у неділю, 30 липня.