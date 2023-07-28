Україна

Поєдинок чемпіона України Шахтаря проти Металіста 1925 розсудить Віталій Романов.

Починаючи з п'ятниці до неділі (28-30 липня) пройдуть матчі стартового туру української Прем'єр-ліги.

Стали відомі суддівські призначення на перші матчі нового сезону. Зокрема, матч Динамо — Минай обслужить Максим Козиряцький із Запоріжжя. За системою ВАР буде стежити Віктор Копієвський з Кропивницького.

Також система відеоповторів буде доступна ще на двох матчах УПЛ. У першому випадку це буде гра між Вересом та Поліссям, а у другому – матч Металіст 1925 – Шахтар.

Всі призначення:

28 липня, п'ятниця

17:00 Оболонь — Колос — Дмитро Бондаренко (Одеса)

19:00 Верес — Полісся — Ігор Пасхал (Херсон)

Арбітр ВАР — Юрій Іванов (Донецька область)

29 липня, субота

15:00 Рух — Зоря — Олексій Деревинський (Хмельницький)

17:00 Металіст 1925 — Шахтар — Віталій Романов (Дніпро)

Арбітр ВАР — Андрій Коваленко (Полтава)

30 липня, неділя

13:00 ЛНЗ — Черноморець — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

17:00 Динамо — Минай — Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Арбітр ВАР — Віктор Копієвський (Кропивницький)

17:00 Олександрія — Кривбас — Ярослав Козик (Мукачево)

Нагадаємо, ще один матч першого туру між Дніпром-1 та Ворсклою було перенесено через участь двох клубів у єврокубках.

Раніше повідомлялося, що з сезону-2023/24 клуби УПЛ самі платитимуть за VAR, навіть якщо призначення йде від УАФ.